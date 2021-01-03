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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة

الأمانة: تعمل بدون رخص بلدية بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية

كثفت فرق العمل الميداني التابعة لبلدية الطائف الجديد الفرعية، جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية تنفذه ١٠ بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية.

وأسفرت جولات الفرع البلدي عن إغلاق ثلاثة أنشطة مخالفة تعمل بدون رخص بلدية، بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث ضبط الفريق الرقابي تدني بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين المواد، وسوء نظافة العام، وتدني مستوى أدوات التحضير.

وبينت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم ضبطها تجاوزت ٢٩ مخالفة في سبعة أنشطة تجارية تم الوقوف عليها داخل نطاق الفرع، وسيتم إدراج الأنشطة المخالفة ضمن البرنامج الرقابي المتواصل لحين التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية يتم تنفيذها يومياً على المحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة من خلال جولات صباحية ومسائية؛ لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات.

الطائف بلدية الطائف الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة
سبق

كثفت فرق العمل الميداني التابعة لبلدية الطائف الجديد الفرعية، جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية تنفذه ١٠ بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية.

وأسفرت جولات الفرع البلدي عن إغلاق ثلاثة أنشطة مخالفة تعمل بدون رخص بلدية، بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث ضبط الفريق الرقابي تدني بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين المواد، وسوء نظافة العام، وتدني مستوى أدوات التحضير.

وبينت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم ضبطها تجاوزت ٢٩ مخالفة في سبعة أنشطة تجارية تم الوقوف عليها داخل نطاق الفرع، وسيتم إدراج الأنشطة المخالفة ضمن البرنامج الرقابي المتواصل لحين التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية يتم تنفيذها يومياً على المحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة من خلال جولات صباحية ومسائية؛ لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
03:55 PM

ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة

الأمانة: تعمل بدون رخص بلدية بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كثفت فرق العمل الميداني التابعة لبلدية الطائف الجديد الفرعية، جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية تنفذه ١٠ بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية.

وأسفرت جولات الفرع البلدي عن إغلاق ثلاثة أنشطة مخالفة تعمل بدون رخص بلدية، بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث ضبط الفريق الرقابي تدني بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين المواد، وسوء نظافة العام، وتدني مستوى أدوات التحضير.

وبينت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم ضبطها تجاوزت ٢٩ مخالفة في سبعة أنشطة تجارية تم الوقوف عليها داخل نطاق الفرع، وسيتم إدراج الأنشطة المخالفة ضمن البرنامج الرقابي المتواصل لحين التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية يتم تنفيذها يومياً على المحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة من خلال جولات صباحية ومسائية؛ لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات.

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