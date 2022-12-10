شاهد.. إقبال جماهيري كبير على مهرجان "ناركم حية" بالمدينة المنورة

يضم 40 فعالية متنوعة من حياة الصحراء والبادية والتراث القديم

تصوير: حسام يوسف: شهد مهرجان "ناركم حية" المقام في مركز الصويدرة، وتنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة، إقبالاً كبيراً من الحضور خلال يوم أمس الجمعة.

وشملت فعاليات المهرجان -الذي يقام برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان- قرابة 40 فعالية متنوعة من حياة الصحراء وحياة البادية، إضافة للتراث القديم.

ويُعد المهرجان أحد البرامج السياحية المهمة التي تبرز الموروث الثقافي للمنطقة، وتسهم في تطوير برامج التنمية السياحية.

ورصدت "سبق" الميدان العام للمهرجان وعروض السفر على الإبل وطرق السفر التقليدية، بالإضافة إلى السباق على الخيل واستعراض المنافسات قديما بين الخيّالة.

وشاهدت "سبق" عدداً من الأركان؛ منها ركن الصقارين، وركن الأسر المنتجة، وركن الطائرات الشراعية، والسياحة الشتوية، وغيرها من الأركان.

وتشهد النسخة الجديدة من مهرجان "ناركم حية" عدداً من الفعاليات للتعريف بالمهرجان من خلال تنظيم سباق القدرة والتحمل لحياة البادية، واستعراض المهن والحرف اليدوية، ومسيرات الإبل والخيل، والفنون الفلكلورية، والصيد بالطرق التقليدية، والأهازيج الشعبية، وفنون الصحراء، واستعراض السيارات القديمة، إضافة إلى المعارض المختلفة، وركن الأسر المنتجة، و الطائرات الشراعية.

وأكد صالح علي السلامة، أحد المشاركين من فريق الطائرات الشراعية لـ"سبق": "أنها من الرياضات المميزة في المملكة العربية السعودية، وتستخدم في التسلية، وللبحث عن المفقودين، وهي رياضة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتتكون الطائرة الشراعية من مروحة ضخمة، ومظلة"، وأضاف: "الارتفاع مفتوح لكن لا يمكن التحليق أكثر من 700 متر".

وأشار "السلامة" إلى أن أكثر تساؤلات المشاركين في المهرجان تدور حول مخاطر الطائرات الشراعية وكيفية الطيران؟ مؤكدا أن نسبة الأمان في الطائرات الشراعية تبلغ 100%.