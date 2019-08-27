تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح سطحية وانعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.