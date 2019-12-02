أعلنت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة تأجيل حفل الاستقبال باليوم الوطني"48" والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق. وأوضح قنصل عام الإمارات العربية المتحدة بمحافظة جدة السفير ناصر الكتبي أن التأجيل إثر المصاب الجلل في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

قنصلية الإمارات بجدة تؤجل الاحتفال بيومها الوطني لوفاة الأمير متعب عبدالله الراجحي سبق 2019-12-02 أعلنت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة تأجيل حفل الاستقبال باليوم الوطني"48" والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.



وأوضح قنصل عام الإمارات العربية المتحدة بمحافظة جدة السفير ناصر الكتبي أن التأجيل إثر المصاب الجلل في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 07:36 PM

قنصلية الإمارات بجدة تؤجل الاحتفال بيومها الوطني لوفاة الأمير متعب على أن يتم تحديده في وقت لاحق





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أعلنت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة تأجيل حفل الاستقبال باليوم الوطني"48" والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.



وأوضح قنصل عام الإمارات العربية المتحدة بمحافظة جدة السفير ناصر الكتبي أن التأجيل إثر المصاب الجلل في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.