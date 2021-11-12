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فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:11 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:00 PM

فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

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