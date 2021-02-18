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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. أمطار ديمية تُسيل الأودية بشقراء والمجمعة والزلفي والغاط

هطلت فجرًا واستمرت للصباح.. أجواء ربيعية والسماء ملبدة بالغيوم

هطلت أمطار ديمية متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والزلفي والغاط"، أجرت عددًا من الأودية والشعاب.

وتتابعت الأمطار الديمية المتوسطة على أجزاء من تلك المناطق منذ فجر اليوم، جرت على إثرها أودية الحثاقي والأرطاوية والبتراء في القاعية شمال شرق محافظة المجمعة.

فيما جرى عدد من الأودية والشعاب في محافظتي الزلفي والغاط، كوادي القويرة ومرخ وسمنان، كما جرت صباح اليوم بعضُ الشعاب في محافظة شقراء ومراكزها؛ فيما جرى وادي الخويش الجنوبي شمال مركز أشيقر والأودية والشعاب جنوب أم حزم.

هذا وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، في أجواء ربيعية جميلة تميل إلى البرودة.

أمطار ديمية شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار ديمية تُسيل الأودية بشقراء والمجمعة والزلفي والغاط
سبق

هطلت أمطار ديمية متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والزلفي والغاط"، أجرت عددًا من الأودية والشعاب.

وتتابعت الأمطار الديمية المتوسطة على أجزاء من تلك المناطق منذ فجر اليوم، جرت على إثرها أودية الحثاقي والأرطاوية والبتراء في القاعية شمال شرق محافظة المجمعة.

فيما جرى عدد من الأودية والشعاب في محافظتي الزلفي والغاط، كوادي القويرة ومرخ وسمنان، كما جرت صباح اليوم بعضُ الشعاب في محافظة شقراء ومراكزها؛ فيما جرى وادي الخويش الجنوبي شمال مركز أشيقر والأودية والشعاب جنوب أم حزم.

هذا وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، في أجواء ربيعية جميلة تميل إلى البرودة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
01:29 PM

شاهد.. أمطار ديمية تُسيل الأودية بشقراء والمجمعة والزلفي والغاط

هطلت فجرًا واستمرت للصباح.. أجواء ربيعية والسماء ملبدة بالغيوم

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
1,984

هطلت أمطار ديمية متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والزلفي والغاط"، أجرت عددًا من الأودية والشعاب.

وتتابعت الأمطار الديمية المتوسطة على أجزاء من تلك المناطق منذ فجر اليوم، جرت على إثرها أودية الحثاقي والأرطاوية والبتراء في القاعية شمال شرق محافظة المجمعة.

فيما جرى عدد من الأودية والشعاب في محافظتي الزلفي والغاط، كوادي القويرة ومرخ وسمنان، كما جرت صباح اليوم بعضُ الشعاب في محافظة شقراء ومراكزها؛ فيما جرى وادي الخويش الجنوبي شمال مركز أشيقر والأودية والشعاب جنوب أم حزم.

هذا وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، في أجواء ربيعية جميلة تميل إلى البرودة.

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