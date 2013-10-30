النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات لتضييق الخناق

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، بمواصلة الولايات المتحدة منع نظام طهران من "استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع"؛ معلنًا تقديم وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة شحنات نفط وأسلحة إيرانية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "بومبيو"، في بيان: إن وزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى لمصادرة "شحنتي صواريخ إيرانية ضبطتهما البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المتشددة في اليمن"؛ فضلًا عن قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت في السابق أربع ناقلات نفط أجنبية متجهة إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذه العمليات "تمثل أكبر إجراءات مصادرة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وأعلن "بومبيو"، أيضًا، فرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة "آريا ساسول بوليمر" وشركة "بنرين المحدودة" وشركة "بختار التجارية" وشركة "كافيان للبتروكيماويات" وشركة "ستريت شيببروكر المحدودة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد
سبق

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، بمواصلة الولايات المتحدة منع نظام طهران من "استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع"؛ معلنًا تقديم وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة شحنات نفط وأسلحة إيرانية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "بومبيو"، في بيان: إن وزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى لمصادرة "شحنتي صواريخ إيرانية ضبطتهما البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المتشددة في اليمن"؛ فضلًا عن قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت في السابق أربع ناقلات نفط أجنبية متجهة إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذه العمليات "تمثل أكبر إجراءات مصادرة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وأعلن "بومبيو"، أيضًا، فرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة "آريا ساسول بوليمر" وشركة "بنرين المحدودة" وشركة "بختار التجارية" وشركة "كافيان للبتروكيماويات" وشركة "ستريت شيببروكر المحدودة".

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:05 PM

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات لتضييق الخناق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
973

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، بمواصلة الولايات المتحدة منع نظام طهران من "استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع"؛ معلنًا تقديم وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة شحنات نفط وأسلحة إيرانية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "بومبيو"، في بيان: إن وزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى لمصادرة "شحنتي صواريخ إيرانية ضبطتهما البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المتشددة في اليمن"؛ فضلًا عن قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت في السابق أربع ناقلات نفط أجنبية متجهة إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذه العمليات "تمثل أكبر إجراءات مصادرة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وأعلن "بومبيو"، أيضًا، فرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة "آريا ساسول بوليمر" وشركة "بنرين المحدودة" وشركة "بختار التجارية" وشركة "كافيان للبتروكيماويات" وشركة "ستريت شيببروكر المحدودة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,842

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة