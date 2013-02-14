أمانة الرياض تزيل تعديات على مجموعة من الأراضي بمساحة 4.3 مليون م2

جاء ذلك خلال 90 يوماً ضمن جهودها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

كشفت أمانة الرياض أنه ضمن جهودها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت من إزالة تعديات على أراضٍ مساحتها 4.3 مليون م2 خلال 90 يوماً.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الفترة من 6 نوفمبر 2021 حتى 1 فبراير 2022، أزالت تعديات على أراضٍ بمساحة 4.3 مليون م2.

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن التعديات على الممتلكات العامة والخاصة مخالفة تستوجب العقوبة النظامية.