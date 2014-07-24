عائلة "العمري" تحتفل بزواج ابنهم "مانع"

احتفلت عائلة العمري بزواج ابنهم الشاب مانع بن صالح بن عبدالرحيم العمري، على كريمة الشاعر المعروف مرضي العمري، وسط أجواء احتفالية مميزة أقيمت مساء الجمعة في قاعة النجوم في (مركز بني عمرو).

حضر الحفل البهيج عدد محدود من الأقارب والأحباب الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.

تبارك "سبق" للعروسين، وتتمنى لهما السعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.