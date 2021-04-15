"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 41

عبر البوابة الإلكترونية.. بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته 94 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 41.



وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 41؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa، وكان إجمالي الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ41 لشهر أبريل، 94 مليار ريال سعودي.