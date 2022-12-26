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البرلمان العربي عن استهداف الحوثي لجازان: جريمة حرب تستوجب المحاكمة

طالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوفٍ أودى إلى وفاة شخصَين وإصابة ٧ آخرين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، أن هذا العمل الإجرامي المتعمّد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يُضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكلٍ صارخٍ القوانين الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدّي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي عن استهداف الحوثي لجازان: جريمة حرب تستوجب المحاكمة
سبق

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوفٍ أودى إلى وفاة شخصَين وإصابة ٧ آخرين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، أن هذا العمل الإجرامي المتعمّد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يُضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكلٍ صارخٍ القوانين الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدّي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:09 PM

البرلمان العربي عن استهداف الحوثي لجازان: جريمة حرب تستوجب المحاكمة

طالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوفٍ أودى إلى وفاة شخصَين وإصابة ٧ آخرين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، أن هذا العمل الإجرامي المتعمّد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يُضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكلٍ صارخٍ القوانين الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدّي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.

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