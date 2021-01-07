مصر.. أمن أسوان يحبط تهريب 54 جوالًا من خام الذهب

كانت محملة على سيارة نقل.. تزن حوالي 2700 كيلوغرام

أعلنت شرطة أسوان جنوب مصر، اليوم الخميس، عن ضبط سيارة نقل محملة بـ54 جوالًا بها خام الذهب.



وقال مدير أمن أسوان اللواء مصطفى عبد الفتاح: إنه تلقّى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان الحالةَ الأمنية بطريق (القاهرة-أسوان) الزراعي بدائرة المركز، جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ54 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وتزن حوالي 2700 كيلوغرام.