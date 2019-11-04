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اختتام الدورة التدريبية للريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية بالمملكة

استمرت 4 أيام لتعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا ورفع مستويات التنافس

اختُتمت مؤخرًا الدورة التدريبية لرياضة الريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية من مناطق المملكة، والتي استمرت أربعة أيام باستضافة وتنظيم مكتب تعليم وسط الرياض بنات، برعاية الأميرة رهام بنت سيف الإسلام آل سعود، وحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، ومدير عام نشاط الطالبات ريم أبو الحسن، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض فتح العرفج المساعد، ومديرة مكتب تعليم وسط الرياض فاطمة الزكري.

نُفّذت الدورة التدريبية في الصالة الرياضية للثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم وسط بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وأوضحت نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، أن الاتحاد السعودي يُعَد مؤسسة مستقلة تسعى إلى توفير بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الأنشطة الرياضية؛ للوصول إلى المستويات العالمية بإشراف مباشر من وزارة التعليم.

وأشارت الشبانات إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، يسعى لتحقيق الأهداف المرسومة ليحقق إنجازاته ومشاريعه المخطط لها.

من جهتها، نوّهت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض "فتح العرفج"، بأهمية الرياضة للطالبات؛ فهي تربية داخلية ذاتية تصل بالطالبة إلى مخرجات إيجابية تجنيها طوال الحياة، وتابعت: هذه المبادرة الرياضية تُعَد مكونًا أساسيًّا من مكونات التنمية، وأبرز محركات تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وأكدت قائدة الثانوية الرابعة نورة الحارثي، على الشراكة الإيجابية بين الاتحاد السعودي والتعليم في تعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا، وزيادة مستوى الأداء؛ بما يساهم -بإذن الله- في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية.

الريشة الطائرة التربية البدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام الدورة التدريبية للريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية بالمملكة
سبق

اختُتمت مؤخرًا الدورة التدريبية لرياضة الريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية من مناطق المملكة، والتي استمرت أربعة أيام باستضافة وتنظيم مكتب تعليم وسط الرياض بنات، برعاية الأميرة رهام بنت سيف الإسلام آل سعود، وحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، ومدير عام نشاط الطالبات ريم أبو الحسن، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض فتح العرفج المساعد، ومديرة مكتب تعليم وسط الرياض فاطمة الزكري.

نُفّذت الدورة التدريبية في الصالة الرياضية للثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم وسط بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وأوضحت نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، أن الاتحاد السعودي يُعَد مؤسسة مستقلة تسعى إلى توفير بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الأنشطة الرياضية؛ للوصول إلى المستويات العالمية بإشراف مباشر من وزارة التعليم.

وأشارت الشبانات إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، يسعى لتحقيق الأهداف المرسومة ليحقق إنجازاته ومشاريعه المخطط لها.

من جهتها، نوّهت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض "فتح العرفج"، بأهمية الرياضة للطالبات؛ فهي تربية داخلية ذاتية تصل بالطالبة إلى مخرجات إيجابية تجنيها طوال الحياة، وتابعت: هذه المبادرة الرياضية تُعَد مكونًا أساسيًّا من مكونات التنمية، وأبرز محركات تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وأكدت قائدة الثانوية الرابعة نورة الحارثي، على الشراكة الإيجابية بين الاتحاد السعودي والتعليم في تعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا، وزيادة مستوى الأداء؛ بما يساهم -بإذن الله- في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:11 AM

اختتام الدورة التدريبية للريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية بالمملكة

استمرت 4 أيام لتعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا ورفع مستويات التنافس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت مؤخرًا الدورة التدريبية لرياضة الريشة الطائرة لمعلمات التربية البدنية من مناطق المملكة، والتي استمرت أربعة أيام باستضافة وتنظيم مكتب تعليم وسط الرياض بنات، برعاية الأميرة رهام بنت سيف الإسلام آل سعود، وحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، ومدير عام نشاط الطالبات ريم أبو الحسن، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض فتح العرفج المساعد، ومديرة مكتب تعليم وسط الرياض فاطمة الزكري.

نُفّذت الدورة التدريبية في الصالة الرياضية للثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم وسط بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وأوضحت نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، أن الاتحاد السعودي يُعَد مؤسسة مستقلة تسعى إلى توفير بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الأنشطة الرياضية؛ للوصول إلى المستويات العالمية بإشراف مباشر من وزارة التعليم.

وأشارت الشبانات إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، يسعى لتحقيق الأهداف المرسومة ليحقق إنجازاته ومشاريعه المخطط لها.

من جهتها، نوّهت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض "فتح العرفج"، بأهمية الرياضة للطالبات؛ فهي تربية داخلية ذاتية تصل بالطالبة إلى مخرجات إيجابية تجنيها طوال الحياة، وتابعت: هذه المبادرة الرياضية تُعَد مكونًا أساسيًّا من مكونات التنمية، وأبرز محركات تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وأكدت قائدة الثانوية الرابعة نورة الحارثي، على الشراكة الإيجابية بين الاتحاد السعودي والتعليم في تعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا، وزيادة مستوى الأداء؛ بما يساهم -بإذن الله- في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية.

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