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"الصحة": تسجيل 984 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 6 يونيو 2021، تسجيل 984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 457546 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 440644 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7456 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9446 والحالات الحرجة 1545 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 984 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 6 يونيو 2021، تسجيل 984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 457546 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 440644 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7456 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9446 والحالات الحرجة 1545 حالة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
03:39 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:17 PM

"الصحة": تسجيل 984 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
13,855

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 6 يونيو 2021، تسجيل 984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 457546 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 440644 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7456 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9446 والحالات الحرجة 1545 حالة.

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