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توقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا

في ختام الجولة الرابعة من محادثات جنيف

اختتمت في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ بتوقيع اتفاق بين الجانبين للوقف الدائم لإطلاق النار .

وخلال التوقيع؛ وجهت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي و عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى مواطنهم .

وأعربت "ويليامز" عن الأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو التسوية الشاملة اللازمة للأزمة الليبية التي طال أمدها، داعية لبدء العمل على تطبيق الاتفاق لمستقبل أفضل لكل الليبيين .

ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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توقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا
سبق

اختتمت في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ بتوقيع اتفاق بين الجانبين للوقف الدائم لإطلاق النار .

وخلال التوقيع؛ وجهت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي و عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى مواطنهم .

وأعربت "ويليامز" عن الأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو التسوية الشاملة اللازمة للأزمة الليبية التي طال أمدها، داعية لبدء العمل على تطبيق الاتفاق لمستقبل أفضل لكل الليبيين .

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:16 PM

توقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا

في ختام الجولة الرابعة من محادثات جنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ بتوقيع اتفاق بين الجانبين للوقف الدائم لإطلاق النار .

وخلال التوقيع؛ وجهت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي و عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى مواطنهم .

وأعربت "ويليامز" عن الأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو التسوية الشاملة اللازمة للأزمة الليبية التي طال أمدها، داعية لبدء العمل على تطبيق الاتفاق لمستقبل أفضل لكل الليبيين .

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