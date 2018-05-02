تنفيذ فرضية تسرب "غاز كلور" في محطة الصرف بخميس مشيط

بمشاركة الدفاع المدني وأكثر من 11 جهة أخرى

نفذ الدفاع المدني بخميس مشيط صباح اليوم الأربعاء خطة فرضية لتسرب مادة كيميائية من محطة معالجة الصرف الصحي بشرق خميس مشيط بمشاركة ومساندة الجهات ذات العلاقة والشراكة المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني، جرى خلالها تنفيذ كافة إجراءات وأعمال الإخلاء والأيواء والإنقاذ والاسعاف وأعمال التطهير وإعادة الأوضاع.

وجاء سيناريو الفرضية وفق متحدث مدني عسير العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي متضمنا بلاغا يفيد بوجود حادث تسرب (غاز كلور Cl ) من حاوياته الموجودة بمحطة المعالجة البالغ عددها 9 حاويات بسعة طن لكل حاوية مع وجود حالات إصابات ووفيات تحتاج إلى اخلائها إلى مواقع الفرز الطبي.

وأضاف العاصمي: شاركت الجهات الحكومية والأهلية بأدوارها التخصصية المعتمدة بهذه الفرضية وهي كل من هيئة الهلال الاحمر والشؤون الصحية وفريق التطهير التابع لسلاح المهندسين وفريق الدفاع الذاتي بمحطة معالجة مياه الصرف وفرع خدمات المياه بالمحافظة والجهات الأمنية كلا حسب مهامه وبلدية خميس مشيط وشركة الكهرباء والمستشفيات الحكومية والأهلية بالمحافظة وفريق من المتطوعين بالمنطقة وكلية التقنية باعتبارها جهة ايواء لقربها من موقع الحدث .

وتهدف الفرضية وفق العاصمي إلى تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الازمات والمواقف الطارئة وتفعيل إجراءات القيادة والسيطرة لادارة الحالة الطارئة والتأكد من تفاعل كافة الجهات الرئيسية والمساندة بالحدث ورصد الملاحظات الميدانية والعمل على تقويمها .