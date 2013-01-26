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أمانة الرياض تزيل 3 آلاف مركبة مهملة من شوارع العاصمة

قالت: حفاظاً على جمالية المظهر العام.. وأعمالنا مستمرة

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، إنها تعاملت مع أكثر من ٣ آلاف مركبة مهملة خلال ٢١ يوماً.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي حفاظاً على جمالية المظهر العام للعاصمة؛ مؤكدة أن أعمالها مستمرة لتحسين المشهد الحضري في المدينة.

وكشفت أرقام نشرتها "الأمانة" أنه تمّت إزالة 1567 مركبة، وتمّ إشعار ملاك 1437 مركبة أخرى بالإزالة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 21 يناير.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تزيل 3 آلاف مركبة مهملة من شوارع العاصمة
سبق

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، إنها تعاملت مع أكثر من ٣ آلاف مركبة مهملة خلال ٢١ يوماً.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي حفاظاً على جمالية المظهر العام للعاصمة؛ مؤكدة أن أعمالها مستمرة لتحسين المشهد الحضري في المدينة.

وكشفت أرقام نشرتها "الأمانة" أنه تمّت إزالة 1567 مركبة، وتمّ إشعار ملاك 1437 مركبة أخرى بالإزالة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 21 يناير.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
09:09 AM

أمانة الرياض تزيل 3 آلاف مركبة مهملة من شوارع العاصمة

قالت: حفاظاً على جمالية المظهر العام.. وأعمالنا مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت #أمانة_منطقة_الرياض، إنها تعاملت مع أكثر من ٣ آلاف مركبة مهملة خلال ٢١ يوماً.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي حفاظاً على جمالية المظهر العام للعاصمة؛ مؤكدة أن أعمالها مستمرة لتحسين المشهد الحضري في المدينة.

وكشفت أرقام نشرتها "الأمانة" أنه تمّت إزالة 1567 مركبة، وتمّ إشعار ملاك 1437 مركبة أخرى بالإزالة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 21 يناير.

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