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المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا

كسب الجزائر في النهائي 2/1

تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا
سبق

تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:16 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:30 PM

المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا

كسب الجزائر في النهائي 2/1

A A A
أحمد سرور - الرياض
17
17,349

تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.

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