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وقفات احتجاجية للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين

المتظاهرون طالبوا بتحقيق دولي محايد وشفاف

تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي أطلقتها مجموعات من الأفارقة بالعاصمة اليمنية صنعاء؛ للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين، وسط صمت المنظمات الدولية.

وجدد المتظاهرون المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.

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وقفات احتجاجية للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين
سبق

تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي أطلقتها مجموعات من الأفارقة بالعاصمة اليمنية صنعاء؛ للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين، وسط صمت المنظمات الدولية.

وجدد المتظاهرون المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:45 PM

وقفات احتجاجية للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين

المتظاهرون طالبوا بتحقيق دولي محايد وشفاف

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,681

تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي أطلقتها مجموعات من الأفارقة بالعاصمة اليمنية صنعاء؛ للتنديد بالمحرقة الحوثية للمهاجرين، وسط صمت المنظمات الدولية.

وجدد المتظاهرون المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.

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