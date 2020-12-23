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لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض

الأمانة: بهدف تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات وخلال فترة 6 أشهر

قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.

وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض
سبق

قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.

وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:55 AM

لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض

الأمانة: بهدف تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات وخلال فترة 6 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.

وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.

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