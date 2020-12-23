لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض
الأمانة: بهدف تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات وخلال فترة 6 أشهر
قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.
وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.
لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-23
قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.
وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:55 AM
لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض
الأمانة: بهدف تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات وخلال فترة 6 أشهر
قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.
وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.