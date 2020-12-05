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الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بـ"كورونا"

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 589 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 175.276 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 589 حالة.

وأشارت إلى شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158.498 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 175.276 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 589 حالة.

وأشارت إلى شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158.498 حالة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
02:40 PM

الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بـ"كورونا"

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 589 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 175.276 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 589 حالة.

وأشارت إلى شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158.498 حالة.

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