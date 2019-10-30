فيصل بن بندر بن سلطان: الرياضات الإلكترونية تنمو بشكل متسارع في المملكة

قال إن الشباب في المملكة يمثلون 60% من عدد السكان

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية؛ أن الرياضات الإلكترونية تنمو بشكل متسارع، مبيناً أن الشباب في المملكة يمثلون 60% من عدد السكان، مفيدًا أن 90% منهم يستخدمون الإنترنت؛ مما يوفر بيئة خصبة للاستثمار في المملكة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "ما هو القادم في الرياضة والترفيه"، عقدت اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة.

وبين أن خدمتي اللعب السحابي و5G؛ ستغيران الرياضة الإلكترونية؛ فبوجودهما يجعل المنافسة متساوية وعادلة، وبذلك لا يهم بعد المكان.

وأوضح الأمير سلطان أن الاستثمار في مجال الألعاب الإلكترونية لا يزال في بداياته، وهناك فرص للاستثمار فيه، مبيناً أنها ستشكل بحلول عام 2030، نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يساوي قرابة 80 مليار ريال.

وأفاد بأن الاستثمار الأمثل يكمن في المكان الذي يجمع اللاعبين؛ كونها رياضة الشباب، مفيداً أن أبرز المبادرات التي يعمل عليها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تتمثل في التركيز على اللاعب المحترف؛ وذلك لمساعدته ليصبح أكثر احترافية ومهنية، ويجب العودة إلى الخلف قليلاً لتأسيس مفهوم اللاعب المحترف، ليقتدوا باللاعبين المحترفين، ومنهم بطل العالم في لعبة كرة القدم (الفيفا) سعد الدوسري.

