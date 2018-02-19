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فئة الأمناء.. جائزة التميُّز البرلماني العربي تذهب إلى أمين الشورى "المطيري"

أُسِّست بناء على معايير العمل الفاعل وتطوُّر الأداء المهني وتميُّز المملكة الدائم

اختار الاتحاد البرلماني العربي محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالسعودية، لجائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد عن فئة الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات، التي يمنحها الاتحاد وفق معايير عدة، أبرزها مدى مواكبة المجلس للتطور البرلماني الفاعل، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الذي يشارك فيه مجلس الشورى بوفد يرأسه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتسلم "المطيري" الجائزة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة رئيسة الدورة القادمة للمؤتمر فوزية زينل.

وأوضح عقب استلام الجائزة أن استلامه هذه الجائزة يؤكد تميُّز السعودية الدائم في كل المحافل التي تشارك فيها، ولاسيما المشاركات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، التي يشارك فيها مجلس الشورى ممثلاً عن السعودية.

من جانب ثانٍ، عقد الأمناء العامون للمجالس والبرلمانات في الدول العربية أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين الـ(39) ضمن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى السعودي محمد بن داخل المطيري.

وبحث الأمناء العامون عددًا من الموضوعات المتعلقة بمهام الأمانة العامة للمؤتمر في دورته القادمة، وانتخاب رئيس الجمعية للأمناء العامين في الاتحاد، ونائب وأعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة القادمة.

جائزة التميز البرلماني العربي مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فئة الأمناء.. جائزة التميُّز البرلماني العربي تذهب إلى أمين الشورى "المطيري"
سبق

اختار الاتحاد البرلماني العربي محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالسعودية، لجائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد عن فئة الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات، التي يمنحها الاتحاد وفق معايير عدة، أبرزها مدى مواكبة المجلس للتطور البرلماني الفاعل، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الذي يشارك فيه مجلس الشورى بوفد يرأسه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتسلم "المطيري" الجائزة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة رئيسة الدورة القادمة للمؤتمر فوزية زينل.

وأوضح عقب استلام الجائزة أن استلامه هذه الجائزة يؤكد تميُّز السعودية الدائم في كل المحافل التي تشارك فيها، ولاسيما المشاركات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، التي يشارك فيها مجلس الشورى ممثلاً عن السعودية.

من جانب ثانٍ، عقد الأمناء العامون للمجالس والبرلمانات في الدول العربية أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين الـ(39) ضمن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى السعودي محمد بن داخل المطيري.

وبحث الأمناء العامون عددًا من الموضوعات المتعلقة بمهام الأمانة العامة للمؤتمر في دورته القادمة، وانتخاب رئيس الجمعية للأمناء العامين في الاتحاد، ونائب وأعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة القادمة.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
08:23 PM

فئة الأمناء.. جائزة التميُّز البرلماني العربي تذهب إلى أمين الشورى "المطيري"

أُسِّست بناء على معايير العمل الفاعل وتطوُّر الأداء المهني وتميُّز المملكة الدائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختار الاتحاد البرلماني العربي محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالسعودية، لجائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد عن فئة الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات، التي يمنحها الاتحاد وفق معايير عدة، أبرزها مدى مواكبة المجلس للتطور البرلماني الفاعل، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الذي يشارك فيه مجلس الشورى بوفد يرأسه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتسلم "المطيري" الجائزة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة رئيسة الدورة القادمة للمؤتمر فوزية زينل.

وأوضح عقب استلام الجائزة أن استلامه هذه الجائزة يؤكد تميُّز السعودية الدائم في كل المحافل التي تشارك فيها، ولاسيما المشاركات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، التي يشارك فيها مجلس الشورى ممثلاً عن السعودية.

من جانب ثانٍ، عقد الأمناء العامون للمجالس والبرلمانات في الدول العربية أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين الـ(39) ضمن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى السعودي محمد بن داخل المطيري.

وبحث الأمناء العامون عددًا من الموضوعات المتعلقة بمهام الأمانة العامة للمؤتمر في دورته القادمة، وانتخاب رئيس الجمعية للأمناء العامين في الاتحاد، ونائب وأعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة القادمة.

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