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كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 324169 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 324169 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:48 PM

كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 324169 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.

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