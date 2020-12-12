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رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل

"شاهين": نعمل على خطة موسّعة وسنحاول القيام بذلك بشكل كبير

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية عن التحدي الأبرز الذي يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية بعد أن تمت إجازة لقاحهما ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك" في حديث مع وكالة "رويترز": إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدًّا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر".

وتابع قائلًا: إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويًّا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

وستبدأ "بيونتيك" في صنع اللقاح بالمصنع في النصف الأول من عام 2021؛ حيث يجري العمل -وفق شاهين- على تطويره وتشغيله وفقًا لجدول زمني سريع.

وأوضح شاهين قائلًا: "نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه، ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".

وكانت كلٌّ من "بيونتيك" و"فايزر" قد قالتا إنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل، علمًا بأن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدامه خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

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رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية عن التحدي الأبرز الذي يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية بعد أن تمت إجازة لقاحهما ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك" في حديث مع وكالة "رويترز": إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدًّا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر".

وتابع قائلًا: إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويًّا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

وستبدأ "بيونتيك" في صنع اللقاح بالمصنع في النصف الأول من عام 2021؛ حيث يجري العمل -وفق شاهين- على تطويره وتشغيله وفقًا لجدول زمني سريع.

وأوضح شاهين قائلًا: "نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه، ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".

وكانت كلٌّ من "بيونتيك" و"فايزر" قد قالتا إنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل، علمًا بأن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدامه خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:34 AM

رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل

"شاهين": نعمل على خطة موسّعة وسنحاول القيام بذلك بشكل كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية عن التحدي الأبرز الذي يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية بعد أن تمت إجازة لقاحهما ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك" في حديث مع وكالة "رويترز": إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدًّا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر".

وتابع قائلًا: إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويًّا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

وستبدأ "بيونتيك" في صنع اللقاح بالمصنع في النصف الأول من عام 2021؛ حيث يجري العمل -وفق شاهين- على تطويره وتشغيله وفقًا لجدول زمني سريع.

وأوضح شاهين قائلًا: "نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه، ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".

وكانت كلٌّ من "بيونتيك" و"فايزر" قد قالتا إنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل، علمًا بأن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدامه خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

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