"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعاً خلال مايو

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر مايو الماضي 11 مشروعاً في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا. وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان الدوادمي بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع إسكان البدائع في القصيم، ومشروع إسكان طريف في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران. وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map. ويشرف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على 77 مشروعاً ضمن مشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونياً. يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعاً خلال مايو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11 واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر مايو الماضي 11 مشروعاً في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.



وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان الدوادمي بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع إسكان البدائع في القصيم، ومشروع إسكان طريف في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.



وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.



ويشرف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على 77 مشروعاً ضمن مشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونياً.



يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:49 PM

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعاً خلال مايو بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا





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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر مايو الماضي 11 مشروعاً في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.



وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان الدوادمي بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع إسكان البدائع في القصيم، ومشروع إسكان طريف في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.



وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.



ويشرف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على 77 مشروعاً ضمن مشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونياً.



يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.