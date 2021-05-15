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رجل الأعمال "الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر

سأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها وباء كورونا

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.

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رجل الأعمال "الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر
سبق

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
04:28 PM

رجل الأعمال "الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر

سأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.

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