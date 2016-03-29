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رئيس هيئة قناة السويس يشكر المملكة للمساهمة في حل أزمة السفينة الجانحة

أكد على ضرورة الانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356 في غضون 3 أيام

وجّه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

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رئيس هيئة قناة السويس يشكر المملكة للمساهمة في حل أزمة السفينة الجانحة
سبق

وجّه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
06:24 PM

رئيس هيئة قناة السويس يشكر المملكة للمساهمة في حل أزمة السفينة الجانحة

أكد على ضرورة الانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356 في غضون 3 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

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