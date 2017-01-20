ضبط منزل شعبي حَوَّلته عمالة لمعمل لتصنيع الأحذية المقلدة بالرياض

مُصادرة كميات ضخمة كانت جاهزة للطرح بالأسواق وإغلاق الموقع

تَمكنت الفِرَق الرقابية بأمانة الرياض، من ضبط منزل شعبي وسط العاصمة حَوّلته عمالة غير نظامية إلى معمل لتصنيع الأحذية المقلدة.

وخلال الحملة الميدانية التي شارك فيها 12 جهة حكومية؛ تم ضبط معدات بدائية ومواد رديئة نتج عنها كميات ضخمة كانت جاهزة للطرح بالأسواق عبر وسطاء قاموا بالترويج لها عبر منافذ بيع متعددة.

ولفتت الأمانة في فيديو على صفحتها بتويتر، إلى أنه تمت مصادرة جميع الأدوات وإغلاق الموقع المخالف واستدعاء مالكه لتوقيع العقوبات بحقه.