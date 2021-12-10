"السبيعي" ينقل تعازي وزير الداخلية في وفاة "القحطاني" شهيد الواجب

استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بنجران

نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات، اللواء الدكتور منصور بن عبد الله السبيعي، تعازي وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عبد الله بن وازع القحطاني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بنجران.



وعبَّر اللواء السبيعي عن فخر الجميع واعتزازهم بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته.. فيما عبَّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العزّ والكرامة والشرف.