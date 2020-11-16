النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمارك": تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح "منظِّمات معدل التدفق"

انطلاقاً من أهمية المحافظة على الثروة المائية

أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية يتضمن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل "منظِّمات معدل التدفق" وذلك تنفيذاً لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه "المحدثة" الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكدت الجمارك أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقاً من أهمية المحافظة على الثروة المائية وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة منها.

ونوّهت إلى التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على جميع منتجات الأدوات الصحية، للإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية مُوفِّرة تُساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه.

ودعت الجمارك جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد، إذ يُعد ذلك شرطاً أساسياً لفسحها والسماح بدخولها.

يُذكر أن الجمارك السعودية أصدرت تعميماً مماثلاً في أكتوب 2019م يتضمن اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها مثل رؤوس المراوش "الدش" وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، وخلاطات الشطافات، إضافة إلى "المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي"، والمبولة بنظام التدفق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمارك": تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح "منظِّمات معدل التدفق"
سبق

أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية يتضمن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل "منظِّمات معدل التدفق" وذلك تنفيذاً لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه "المحدثة" الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكدت الجمارك أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقاً من أهمية المحافظة على الثروة المائية وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة منها.

ونوّهت إلى التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على جميع منتجات الأدوات الصحية، للإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية مُوفِّرة تُساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه.

ودعت الجمارك جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد، إذ يُعد ذلك شرطاً أساسياً لفسحها والسماح بدخولها.

يُذكر أن الجمارك السعودية أصدرت تعميماً مماثلاً في أكتوب 2019م يتضمن اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها مثل رؤوس المراوش "الدش" وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، وخلاطات الشطافات، إضافة إلى "المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي"، والمبولة بنظام التدفق.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:45 PM

"الجمارك": تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح "منظِّمات معدل التدفق"

انطلاقاً من أهمية المحافظة على الثروة المائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
458

أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية يتضمن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل "منظِّمات معدل التدفق" وذلك تنفيذاً لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه "المحدثة" الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكدت الجمارك أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقاً من أهمية المحافظة على الثروة المائية وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة منها.

ونوّهت إلى التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على جميع منتجات الأدوات الصحية، للإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية مُوفِّرة تُساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه.

ودعت الجمارك جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد، إذ يُعد ذلك شرطاً أساسياً لفسحها والسماح بدخولها.

يُذكر أن الجمارك السعودية أصدرت تعميماً مماثلاً في أكتوب 2019م يتضمن اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها مثل رؤوس المراوش "الدش" وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، وخلاطات الشطافات، إضافة إلى "المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي"، والمبولة بنظام التدفق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,328

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة