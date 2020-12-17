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"الأرصاد" ينبّه الشرقية: أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل الحالة حفر الباطن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه الشرقية: أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:46 AM

"الأرصاد" ينبّه الشرقية: أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل الحالة حفر الباطن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

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