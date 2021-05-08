النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يومًا إلى 1091 مسجدًا تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح تسعة مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يومًا إلى 1091 مسجدًا تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح تسعة مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:41 PM

غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
2,503

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يومًا إلى 1091 مسجدًا تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح تسعة مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,934

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة