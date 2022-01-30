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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يختتم فعالية "أسبوع القهوة السعودية"

قدم أنشطة متنوعة شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار بمختلف الأعمار

اختتم جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، فعالية "أسبوع القهوة السعودية"، التي استمرت ما بين (25-29 يناير الجاري)، مواكبة لإعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، احتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية، وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وتفصيلاً، شهدت فعاليات الأسبوع، إقبالاً كبيراً من زوار الجناح الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة، وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كافة الأعمار، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن العروض الحية التي شهدتها الساحة الخارجية للجناح، التي تُعرف بأهمية هذه المبادرة ودورها في إبراز قيمة القهوة السعودية، بوصفها من العناصر الرئيسة في الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بهوية المملكة.

وإلى جانب ورشة "تحضير القهوة السعودية" التي نظمها مقهى "سرد"، شهدت فعاليات الأسبوع التي أقيمت في الساحة الخارجية التابعة للجناح إقبالاّ على أجنحة الشركاء الدوليين الذين قدموا أنواعاً مختلفة من القهوة التي تقوم بلادهم بصناعتها.

وتعكس مبادرة وزارة الثقافة، بتسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، طبيعة العلاقة الفريدة بين القهوة السعودية والهوية السعودية عبر التاريخ وفي جميع مناطق المملكة، وذلك باعتبارها منتجاً ثقافياً بامتياز، يرتبط بمظاهر الكرم وحسن الضيافة التي عُرفت عن السعوديين بمختلف شرائحهم.

دبي إكسبو إكسبو 2020 دبي القهوة السعودية وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يختتم فعالية "أسبوع القهوة السعودية"
سبق

اختتم جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، فعالية "أسبوع القهوة السعودية"، التي استمرت ما بين (25-29 يناير الجاري)، مواكبة لإعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، احتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية، وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وتفصيلاً، شهدت فعاليات الأسبوع، إقبالاً كبيراً من زوار الجناح الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة، وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كافة الأعمار، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن العروض الحية التي شهدتها الساحة الخارجية للجناح، التي تُعرف بأهمية هذه المبادرة ودورها في إبراز قيمة القهوة السعودية، بوصفها من العناصر الرئيسة في الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بهوية المملكة.

وإلى جانب ورشة "تحضير القهوة السعودية" التي نظمها مقهى "سرد"، شهدت فعاليات الأسبوع التي أقيمت في الساحة الخارجية التابعة للجناح إقبالاّ على أجنحة الشركاء الدوليين الذين قدموا أنواعاً مختلفة من القهوة التي تقوم بلادهم بصناعتها.

وتعكس مبادرة وزارة الثقافة، بتسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، طبيعة العلاقة الفريدة بين القهوة السعودية والهوية السعودية عبر التاريخ وفي جميع مناطق المملكة، وذلك باعتبارها منتجاً ثقافياً بامتياز، يرتبط بمظاهر الكرم وحسن الضيافة التي عُرفت عن السعوديين بمختلف شرائحهم.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:56 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:20 AM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يختتم فعالية "أسبوع القهوة السعودية"

قدم أنشطة متنوعة شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار بمختلف الأعمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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اختتم جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، فعالية "أسبوع القهوة السعودية"، التي استمرت ما بين (25-29 يناير الجاري)، مواكبة لإعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، احتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية، وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وتفصيلاً، شهدت فعاليات الأسبوع، إقبالاً كبيراً من زوار الجناح الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة، وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كافة الأعمار، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن العروض الحية التي شهدتها الساحة الخارجية للجناح، التي تُعرف بأهمية هذه المبادرة ودورها في إبراز قيمة القهوة السعودية، بوصفها من العناصر الرئيسة في الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بهوية المملكة.

وإلى جانب ورشة "تحضير القهوة السعودية" التي نظمها مقهى "سرد"، شهدت فعاليات الأسبوع التي أقيمت في الساحة الخارجية التابعة للجناح إقبالاّ على أجنحة الشركاء الدوليين الذين قدموا أنواعاً مختلفة من القهوة التي تقوم بلادهم بصناعتها.

وتعكس مبادرة وزارة الثقافة، بتسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية"، طبيعة العلاقة الفريدة بين القهوة السعودية والهوية السعودية عبر التاريخ وفي جميع مناطق المملكة، وذلك باعتبارها منتجاً ثقافياً بامتياز، يرتبط بمظاهر الكرم وحسن الضيافة التي عُرفت عن السعوديين بمختلف شرائحهم.

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