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نفاد تذاكر مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا

أعلن مجلس أبوظبي نفاد التذاكر المجانية لمباراة المنتخبين الإماراتي والقطري،

فور طرحها بدقائق للجماهير الإماراتية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.
وتُقام المباراة غدًا الاثنين، في الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.
وتم طرح التذاكر في مجلس أبوظبي الرياضي، وملعب هزاع بن زايد، وأندية

الوصل والفجيرة والشارقة والإمارات.
من جانبه أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الأرقام

المتداولة حول نسب التذاكر غير صحيحة، وتم توزيعها بالتساوي في كل منفذ.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نفاد تذاكر مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا
سبق

أعلن مجلس أبوظبي نفاد التذاكر المجانية لمباراة المنتخبين الإماراتي والقطري،

فور طرحها بدقائق للجماهير الإماراتية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.
وتُقام المباراة غدًا الاثنين، في الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.
وتم طرح التذاكر في مجلس أبوظبي الرياضي، وملعب هزاع بن زايد، وأندية

الوصل والفجيرة والشارقة والإمارات.
من جانبه أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الأرقام

المتداولة حول نسب التذاكر غير صحيحة، وتم توزيعها بالتساوي في كل منفذ.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
03:55 PM

نفاد تذاكر مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس أبوظبي نفاد التذاكر المجانية لمباراة المنتخبين الإماراتي والقطري،

فور طرحها بدقائق للجماهير الإماراتية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.
وتُقام المباراة غدًا الاثنين، في الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.
وتم طرح التذاكر في مجلس أبوظبي الرياضي، وملعب هزاع بن زايد، وأندية

الوصل والفجيرة والشارقة والإمارات.
من جانبه أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الأرقام

المتداولة حول نسب التذاكر غير صحيحة، وتم توزيعها بالتساوي في كل منفذ.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,896
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,573
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,653
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,637

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