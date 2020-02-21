"بيليه" يهنئ أخضر السيدات بعد ظهوره الدولي الأول

هنَّأ أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون دو ناسيمنتو (بيليه) الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بمناسبة خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيدات" أولى مبارياته الدولية بشكل رسمي.

وغرَّد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات؛ لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق. اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

وكان المنتخب السعودي الأول للسيدات قد دشن أمس الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكل رسمي بتغلبه وديًّا على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".