النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيليه" يهنئ أخضر السيدات بعد ظهوره الدولي الأول

هنَّأ أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون دو ناسيمنتو (بيليه) الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بمناسبة خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيدات" أولى مبارياته الدولية بشكل رسمي.

وغرَّد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات؛ لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق. اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

وكان المنتخب السعودي الأول للسيدات قد دشن أمس الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكل رسمي بتغلبه وديًّا على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

بيليه الاتحاد السعودي لكرة القدم أخضر السيدات كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بيليه" يهنئ أخضر السيدات بعد ظهوره الدولي الأول
سبق

هنَّأ أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون دو ناسيمنتو (بيليه) الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بمناسبة خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيدات" أولى مبارياته الدولية بشكل رسمي.

وغرَّد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات؛ لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق. اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

وكان المنتخب السعودي الأول للسيدات قد دشن أمس الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكل رسمي بتغلبه وديًّا على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
12:05 AM

"بيليه" يهنئ أخضر السيدات بعد ظهوره الدولي الأول

A A A
محمود الحمد - الرياض
4
3,558

هنَّأ أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون دو ناسيمنتو (بيليه) الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بمناسبة خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيدات" أولى مبارياته الدولية بشكل رسمي.

وغرَّد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات؛ لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق. اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

وكان المنتخب السعودي الأول للسيدات قد دشن أمس الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكل رسمي بتغلبه وديًّا على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة