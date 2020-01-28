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موجة البرد .. ترسبات السخانات ترفع استهلاكها للكهرباء .. و"كفاءة": الحل بسيط

خطوات تقلل المدة المستغرقة للتسخين وخفض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية

تشهد مناطق المملكة هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت على أثره سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة بسبب الترسبات، وسط تأكيدات بأن الصيانة المستمرة وعمل إجراءات بسيطة كفيلة للاستفادة من تلك الأجهزة.

وفي رسائله التوعوية، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

وذكر المركز أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانك_يفزع_ لك"، وتتمثل في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة سخانات المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة البرد .. ترسبات السخانات ترفع استهلاكها للكهرباء .. و"كفاءة": الحل بسيط
سبق

تشهد مناطق المملكة هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت على أثره سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة بسبب الترسبات، وسط تأكيدات بأن الصيانة المستمرة وعمل إجراءات بسيطة كفيلة للاستفادة من تلك الأجهزة.

وفي رسائله التوعوية، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

وذكر المركز أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانك_يفزع_ لك"، وتتمثل في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:31 AM

موجة البرد .. ترسبات السخانات ترفع استهلاكها للكهرباء .. و"كفاءة": الحل بسيط

خطوات تقلل المدة المستغرقة للتسخين وخفض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد مناطق المملكة هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت على أثره سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة بسبب الترسبات، وسط تأكيدات بأن الصيانة المستمرة وعمل إجراءات بسيطة كفيلة للاستفادة من تلك الأجهزة.

وفي رسائله التوعوية، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

وذكر المركز أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانك_يفزع_ لك"، وتتمثل في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.

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