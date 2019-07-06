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موظفات "العدل" يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

الشريم: المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ 11504 مستفيدات

أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم؛ أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الشريم؛ إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأضافت، أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرّمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنوّرة بـ 1497 مستفيدة.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أخيراً، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوّعت المجالات الخمسة بين "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطوّرة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل تسلمهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدّته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي تُوجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظفات "العدل" يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر
سبق

أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم؛ أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الشريم؛ إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأضافت، أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرّمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنوّرة بـ 1497 مستفيدة.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أخيراً، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوّعت المجالات الخمسة بين "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطوّرة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل تسلمهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدّته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي تُوجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:12 PM

موظفات "العدل" يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

الشريم: المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ 11504 مستفيدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم؛ أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الشريم؛ إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأضافت، أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرّمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنوّرة بـ 1497 مستفيدة.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أخيراً، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوّعت المجالات الخمسة بين "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطوّرة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل تسلمهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدّته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي تُوجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.

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