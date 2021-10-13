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الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

اتّهم إسرائيل وأطرافًا داخلية بالتآمر

اعتقل الأمن الجزائري عناصر شبكة تتبنّى النزعة الانفصالية، كانت تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل البلاد؛ بحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، اليوم "الأربعاء".

وبيّن التلفزيون أنه سيبثّ اعترافات مصورة، لعناصر الشبكة التي جرى تفكيكها هذا الأسبوع.

وذكر أن "مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014 بمساعدة من إسرائيل ودولة أخرى من شمال أفريقيا كانت بصدد تنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري، بتواطؤ من أطراف في الداخل، يتبنّون النزعة الانفصالية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح
سبق

اعتقل الأمن الجزائري عناصر شبكة تتبنّى النزعة الانفصالية، كانت تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل البلاد؛ بحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، اليوم "الأربعاء".

وبيّن التلفزيون أنه سيبثّ اعترافات مصورة، لعناصر الشبكة التي جرى تفكيكها هذا الأسبوع.

وذكر أن "مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014 بمساعدة من إسرائيل ودولة أخرى من شمال أفريقيا كانت بصدد تنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري، بتواطؤ من أطراف في الداخل، يتبنّون النزعة الانفصالية".

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
06:29 PM

الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

اتّهم إسرائيل وأطرافًا داخلية بالتآمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقل الأمن الجزائري عناصر شبكة تتبنّى النزعة الانفصالية، كانت تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل البلاد؛ بحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، اليوم "الأربعاء".

وبيّن التلفزيون أنه سيبثّ اعترافات مصورة، لعناصر الشبكة التي جرى تفكيكها هذا الأسبوع.

وذكر أن "مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014 بمساعدة من إسرائيل ودولة أخرى من شمال أفريقيا كانت بصدد تنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري، بتواطؤ من أطراف في الداخل، يتبنّون النزعة الانفصالية".

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