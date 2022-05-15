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المجلس الأعلى للقضاء: تكليف 42 محكمة و67 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر

للبت في القضايا العاجلة وقضايا التنفيذ والسجناء

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 42 محكمة و67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وكما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات.

وكلّف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.

المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجلس الأعلى للقضاء: تكليف 42 محكمة و67 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر
سبق

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 42 محكمة و67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وكما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات.

وكلّف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:05 PM

المجلس الأعلى للقضاء: تكليف 42 محكمة و67 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر

للبت في القضايا العاجلة وقضايا التنفيذ والسجناء

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حمد الفراج - الرياض
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أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 42 محكمة و67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وكما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات.

وكلّف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.

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