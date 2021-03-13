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شاهد صور دبي 2040.. والهدف أفضل مدينة للحياة على الأرض

400% زيادة في الشواطئ خلال الـ20 عامًا القادمة

أعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، عن "مخطط دبي الحضري لعام 2040"؛ وذلك في إطار السعي لجعلها المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة قال فيها: اعتمدنا مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، وهدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وكشف حاكم دبي عن بعض تفاصيل الخطة السابعة قائلًا: مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصفًا، وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عامًا القادمة، و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

وأضاف أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عامًا قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالميًّا، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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شاهد صور دبي 2040.. والهدف أفضل مدينة للحياة على الأرض
سبق

أعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، عن "مخطط دبي الحضري لعام 2040"؛ وذلك في إطار السعي لجعلها المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة قال فيها: اعتمدنا مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، وهدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وكشف حاكم دبي عن بعض تفاصيل الخطة السابعة قائلًا: مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصفًا، وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عامًا القادمة، و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

وأضاف أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عامًا قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالميًّا، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:43 PM

شاهد صور دبي 2040.. والهدف أفضل مدينة للحياة على الأرض

400% زيادة في الشواطئ خلال الـ20 عامًا القادمة

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خالد خليل - الرياض
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أعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، عن "مخطط دبي الحضري لعام 2040"؛ وذلك في إطار السعي لجعلها المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة قال فيها: اعتمدنا مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، وهدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وكشف حاكم دبي عن بعض تفاصيل الخطة السابعة قائلًا: مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصفًا، وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عامًا القادمة، و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

وأضاف أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عامًا قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالميًّا، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

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