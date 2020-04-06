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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6860.92 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.5 مليار ريال لأكثر من 212 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 108.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6860.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عناية، تكافل الراجحي، أمانة للتأمين، بترو رابغ، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجنوب، الوطنية، الرياض، الخدمات الأرضية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.02%.

وكانت أسهم شركات: الانماء، كيان السعودية، الراجحي، بترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 301.93 نقطة ليقفل عند مستوى 5972.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 361 ألف سهم تقاسمتها 831 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6860.92 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 108.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6860.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عناية، تكافل الراجحي، أمانة للتأمين، بترو رابغ، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجنوب، الوطنية، الرياض، الخدمات الأرضية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.02%.

وكانت أسهم شركات: الانماء، كيان السعودية، الراجحي، بترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 301.93 نقطة ليقفل عند مستوى 5972.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 361 ألف سهم تقاسمتها 831 صفقة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:37 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6860.92 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.5 مليار ريال لأكثر من 212 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 108.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6860.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عناية، تكافل الراجحي، أمانة للتأمين، بترو رابغ، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجنوب، الوطنية، الرياض، الخدمات الأرضية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.02%.

وكانت أسهم شركات: الانماء، كيان السعودية، الراجحي، بترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 301.93 نقطة ليقفل عند مستوى 5972.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 361 ألف سهم تقاسمتها 831 صفقة.

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