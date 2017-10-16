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"بلدي الرياض" يوصي بمظلات منزلية للسيارات للحماية من الشمس

اشترط الالتزام بمواصفات الأمانة والحفاظ على المظهر الجمالي

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات؛ لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس التوصية للأمانة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلاتوتركيبها.

واشترط االمجلس في توصيته الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

المجلس البلدي لمدينة الرياض

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"بلدي الرياض" يوصي بمظلات منزلية للسيارات للحماية من الشمس
سبق

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات؛ لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس التوصية للأمانة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلاتوتركيبها.

واشترط االمجلس في توصيته الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
07:20 PM

"بلدي الرياض" يوصي بمظلات منزلية للسيارات للحماية من الشمس

اشترط الالتزام بمواصفات الأمانة والحفاظ على المظهر الجمالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
7,203

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات؛ لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس التوصية للأمانة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلاتوتركيبها.

واشترط االمجلس في توصيته الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

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