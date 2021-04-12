أمراء المناطق ونوابهم يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

أكدوا أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.



وقال : "لقد كان لبلادنا ولله الحمد بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز، في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال المدة الماضية، ومنها فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان، إضافة إلى توفير جميع سبل العناية الصحية للمصابين".



وأكد أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير، وأن نتحلى بروح المسؤولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع، داعياً جميع الجهات المسؤولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة.



كما رفع أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وسأل الأمير فيصل بن مشعل الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.



ورفع نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز خالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ودعا الأمير فهد بن تركي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بموفور الصحة والعزة والتمكين، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل سبحانه وتعالى من الجميع صيامهم وقيامهم.



في السياق ذاته رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ودعا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته.

كما رفع أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام.



كما رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزاً وذخراً للوطن وللعالم الإسلامي.



كما رفع التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.



ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد الله هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزاً ونصراً وتمكيناً في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.



ورفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً - الله عز وجلّ - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.



كما رفع التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.