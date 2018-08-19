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مصادر: شرطة القصيم تُطيح بخاطفة المولود من مستشفى الأطفال ببريدة

أكّدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

ويُنتظر صدور بيان أمني يكشف تفاصيل الحادثة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادثة، وتمّ تكليف فريق مختص من المحقّقين لاستكمال إجراءات القضية والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل مَن تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقّق في اختفاء طفل حديث الولادة، يوم الجمعة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وبيّنت "صحة القصيم"، في بيان صحفي أصدرته، أن الطفل اختفى في أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة؛ التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكّدت مديرية صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: شرطة القصيم تُطيح بخاطفة المولود من مستشفى الأطفال ببريدة
سبق

أكّدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

ويُنتظر صدور بيان أمني يكشف تفاصيل الحادثة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادثة، وتمّ تكليف فريق مختص من المحقّقين لاستكمال إجراءات القضية والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل مَن تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقّق في اختفاء طفل حديث الولادة، يوم الجمعة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وبيّنت "صحة القصيم"، في بيان صحفي أصدرته، أن الطفل اختفى في أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة؛ التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكّدت مديرية صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:24 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:58 AM

مصادر: شرطة القصيم تُطيح بخاطفة المولود من مستشفى الأطفال ببريدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
14,334

أكّدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

ويُنتظر صدور بيان أمني يكشف تفاصيل الحادثة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادثة، وتمّ تكليف فريق مختص من المحقّقين لاستكمال إجراءات القضية والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل مَن تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقّق في اختفاء طفل حديث الولادة، يوم الجمعة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وبيّنت "صحة القصيم"، في بيان صحفي أصدرته، أن الطفل اختفى في أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة؛ التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكّدت مديرية صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.

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