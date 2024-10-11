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الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

بهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في الخدمات

أضافت الخطوط السعودية، عدداً من الخدمات لتطبيقها على الأجهزة الذكية، وذلك في إطار الخطة الخاصة لتطوير الخدمات الرقمية من خلال التقنية الحديثة وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية.
وتتضمن الخدمات الجديدة ترقية درجة السفر، إلى جانب إتاحة تتبع الأمتعة وتسهيل حجز الرحلات لعدد من المطارات، يضاف إلى ذلك تسريع إدخال بيانات الضيوف للحجز عبر خدمة استخدام الكاميرا لمسح المعلومات وفق جواز السفر، إلى جانب خدمة التذكير بالمكان الذي تقف فيه السيارة بالمطار ورفع مستوى أداء التطبيق.
وتضاف هذه الخدمات الجديدة إلى باقة الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق والمتمثلة في حجز الرحلات، وشراء التذاكر، والدفع بواسطة أنظمة الدفع الإلكترونية المتعددة، واستخدام المسح الضوئي للبطاقات الائتمانية، إلى جانب إمكانية إنجاز إجراءات السفر، وإصدار بطاقة الصعود، مع حفظ بطاقات الصعود في محفظة أبل، يضاف إلى ذلك حفظ الحجوزات وبيانات الضيوف على التطبيق مع إمكانية استرجاعها واستعراض الحجوزات السابقة، كما يتميز التطبيق بإمكانية استخدام التاريخ الهجري في الحجز.
وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تحميل التطبيق حتى تاريخه أكثر من (6,6) ملايين مرة عبر متجر التطبيقات الخاص بأجهزة أبل وأندرويد، كما أشارت إحصاءات التطبيق خلال العام الماضي 2019م إلى إصدار أكثر من (5,4) ملايين بطاقة صعود للطائرة في دلالة على تزايد توجه سلوك المسافرين نحو استخدام الهواتف الذكية في جميع مراحل السفر.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن عبدالله البسام، أن "السعودية" تولي الخدمات الرقمية أهمية كبيرة مع الحرص على تطويرها لإضافة كل ما يستجد في هذا المجال، مشيراً إلى أن التميز الذي ظهر به التطبيق منذ إطلاقه إلى جانب الخدمات الرقمية الأخرى وهو إحدى ثمار تنفيذ الخطط الشاملة لتقديم تجربة ضيف رقمية فريدة ومميزة، كما أن للكوادر الوطنية المتخصصة والمميزة من أبناء "السعودية" دورًا مؤثرًا في هذا الشأن والذين يعملون على تطوير الموقع على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية بشكل مستمر لمواكبة المستجدات المتسارعة في القطاع الرقمي.
وأكد البسام أنه يجري العمل على إضافة المزيد من الخدمات والتحسينات لتطبيق السعودية في التحديثات القادمة، تشمل توحيد نظام الحجز مع القنوات الرقمية المختلفة، وتطوير أنظمة الإشعارات والتنبيهات، وتتبع الرحلات بشكل فوري، وربط التطبيق مع أنظمة الترفيه على الطائرة والعديد من المميزات الأخرى لأعضاء برنامج الفرسان، مشيراً إلى أن "السعودية" حريصة على أن يكون تطوير خدماتها الرقمية ينبع من آراء واقتراحات ضيوفها الأعزاء.

الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"
سبق

أضافت الخطوط السعودية، عدداً من الخدمات لتطبيقها على الأجهزة الذكية، وذلك في إطار الخطة الخاصة لتطوير الخدمات الرقمية من خلال التقنية الحديثة وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية.
وتتضمن الخدمات الجديدة ترقية درجة السفر، إلى جانب إتاحة تتبع الأمتعة وتسهيل حجز الرحلات لعدد من المطارات، يضاف إلى ذلك تسريع إدخال بيانات الضيوف للحجز عبر خدمة استخدام الكاميرا لمسح المعلومات وفق جواز السفر، إلى جانب خدمة التذكير بالمكان الذي تقف فيه السيارة بالمطار ورفع مستوى أداء التطبيق.
وتضاف هذه الخدمات الجديدة إلى باقة الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق والمتمثلة في حجز الرحلات، وشراء التذاكر، والدفع بواسطة أنظمة الدفع الإلكترونية المتعددة، واستخدام المسح الضوئي للبطاقات الائتمانية، إلى جانب إمكانية إنجاز إجراءات السفر، وإصدار بطاقة الصعود، مع حفظ بطاقات الصعود في محفظة أبل، يضاف إلى ذلك حفظ الحجوزات وبيانات الضيوف على التطبيق مع إمكانية استرجاعها واستعراض الحجوزات السابقة، كما يتميز التطبيق بإمكانية استخدام التاريخ الهجري في الحجز.
وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تحميل التطبيق حتى تاريخه أكثر من (6,6) ملايين مرة عبر متجر التطبيقات الخاص بأجهزة أبل وأندرويد، كما أشارت إحصاءات التطبيق خلال العام الماضي 2019م إلى إصدار أكثر من (5,4) ملايين بطاقة صعود للطائرة في دلالة على تزايد توجه سلوك المسافرين نحو استخدام الهواتف الذكية في جميع مراحل السفر.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن عبدالله البسام، أن "السعودية" تولي الخدمات الرقمية أهمية كبيرة مع الحرص على تطويرها لإضافة كل ما يستجد في هذا المجال، مشيراً إلى أن التميز الذي ظهر به التطبيق منذ إطلاقه إلى جانب الخدمات الرقمية الأخرى وهو إحدى ثمار تنفيذ الخطط الشاملة لتقديم تجربة ضيف رقمية فريدة ومميزة، كما أن للكوادر الوطنية المتخصصة والمميزة من أبناء "السعودية" دورًا مؤثرًا في هذا الشأن والذين يعملون على تطوير الموقع على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية بشكل مستمر لمواكبة المستجدات المتسارعة في القطاع الرقمي.
وأكد البسام أنه يجري العمل على إضافة المزيد من الخدمات والتحسينات لتطبيق السعودية في التحديثات القادمة، تشمل توحيد نظام الحجز مع القنوات الرقمية المختلفة، وتطوير أنظمة الإشعارات والتنبيهات، وتتبع الرحلات بشكل فوري، وربط التطبيق مع أنظمة الترفيه على الطائرة والعديد من المميزات الأخرى لأعضاء برنامج الفرسان، مشيراً إلى أن "السعودية" حريصة على أن يكون تطوير خدماتها الرقمية ينبع من آراء واقتراحات ضيوفها الأعزاء.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:33 PM

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

بهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أضافت الخطوط السعودية، عدداً من الخدمات لتطبيقها على الأجهزة الذكية، وذلك في إطار الخطة الخاصة لتطوير الخدمات الرقمية من خلال التقنية الحديثة وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية.
وتتضمن الخدمات الجديدة ترقية درجة السفر، إلى جانب إتاحة تتبع الأمتعة وتسهيل حجز الرحلات لعدد من المطارات، يضاف إلى ذلك تسريع إدخال بيانات الضيوف للحجز عبر خدمة استخدام الكاميرا لمسح المعلومات وفق جواز السفر، إلى جانب خدمة التذكير بالمكان الذي تقف فيه السيارة بالمطار ورفع مستوى أداء التطبيق.
وتضاف هذه الخدمات الجديدة إلى باقة الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق والمتمثلة في حجز الرحلات، وشراء التذاكر، والدفع بواسطة أنظمة الدفع الإلكترونية المتعددة، واستخدام المسح الضوئي للبطاقات الائتمانية، إلى جانب إمكانية إنجاز إجراءات السفر، وإصدار بطاقة الصعود، مع حفظ بطاقات الصعود في محفظة أبل، يضاف إلى ذلك حفظ الحجوزات وبيانات الضيوف على التطبيق مع إمكانية استرجاعها واستعراض الحجوزات السابقة، كما يتميز التطبيق بإمكانية استخدام التاريخ الهجري في الحجز.
وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تحميل التطبيق حتى تاريخه أكثر من (6,6) ملايين مرة عبر متجر التطبيقات الخاص بأجهزة أبل وأندرويد، كما أشارت إحصاءات التطبيق خلال العام الماضي 2019م إلى إصدار أكثر من (5,4) ملايين بطاقة صعود للطائرة في دلالة على تزايد توجه سلوك المسافرين نحو استخدام الهواتف الذكية في جميع مراحل السفر.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن عبدالله البسام، أن "السعودية" تولي الخدمات الرقمية أهمية كبيرة مع الحرص على تطويرها لإضافة كل ما يستجد في هذا المجال، مشيراً إلى أن التميز الذي ظهر به التطبيق منذ إطلاقه إلى جانب الخدمات الرقمية الأخرى وهو إحدى ثمار تنفيذ الخطط الشاملة لتقديم تجربة ضيف رقمية فريدة ومميزة، كما أن للكوادر الوطنية المتخصصة والمميزة من أبناء "السعودية" دورًا مؤثرًا في هذا الشأن والذين يعملون على تطوير الموقع على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية بشكل مستمر لمواكبة المستجدات المتسارعة في القطاع الرقمي.
وأكد البسام أنه يجري العمل على إضافة المزيد من الخدمات والتحسينات لتطبيق السعودية في التحديثات القادمة، تشمل توحيد نظام الحجز مع القنوات الرقمية المختلفة، وتطوير أنظمة الإشعارات والتنبيهات، وتتبع الرحلات بشكل فوري، وربط التطبيق مع أنظمة الترفيه على الطائرة والعديد من المميزات الأخرى لأعضاء برنامج الفرسان، مشيراً إلى أن "السعودية" حريصة على أن يكون تطوير خدماتها الرقمية ينبع من آراء واقتراحات ضيوفها الأعزاء.

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