في الظهور الأول "للعويس" .. تعرف على قائمة الهلال أمام الأهلي المصري

في مباراة "برونزية" كأس العالم للأندية

كشف نادي الهلال عن تشكيلة فريقه الكروي الأول الأساسية التي ستواجه الأهلي المصري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس العالم للأندية 2022.

وشهدت قائمة مدرب الأزرق البرتغالي "جارديم" عددًا من التغييرات على تشكيلة بطل آسيا, التي شهدت الظهور الأول لحارس المرمى الدولي "محمد العويس".

وضمت قائمة جارديم العناصر التالية في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد العويس.

ظهير أيمن: سعود عبد الحميد.

قلب دفاع: جانغ هيون سو.

قلب دفاع: متعب المفرج.

ظهير أيسر: ياسر الشهراني.

محور: غوستافو كويلار.

محور: محمد كنو.

وسط: ماتيوس بيريرا.

وسط أيمن: آندري كاريلو.

وسط أيسر: سالم الدوسري.

مهاجم: موسى ماريغا.