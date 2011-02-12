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في الظهور الأول "للعويس" .. تعرف على قائمة الهلال أمام الأهلي المصري

في مباراة "برونزية" كأس العالم للأندية

كشف نادي الهلال عن تشكيلة فريقه الكروي الأول الأساسية التي ستواجه الأهلي المصري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس العالم للأندية 2022.

وشهدت قائمة مدرب الأزرق البرتغالي "جارديم" عددًا من التغييرات على تشكيلة بطل آسيا, التي شهدت الظهور الأول لحارس المرمى الدولي "محمد العويس".

وضمت قائمة جارديم العناصر التالية في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد العويس.

ظهير أيمن: سعود عبد الحميد.

قلب دفاع: جانغ هيون سو.

قلب دفاع: متعب المفرج.

ظهير أيسر: ياسر الشهراني.

محور: غوستافو كويلار.

محور: محمد كنو.

وسط: ماتيوس بيريرا.

وسط أيمن: آندري كاريلو.

وسط أيسر: سالم الدوسري.

مهاجم: موسى ماريغا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الظهور الأول "للعويس" .. تعرف على قائمة الهلال أمام الأهلي المصري
سبق

كشف نادي الهلال عن تشكيلة فريقه الكروي الأول الأساسية التي ستواجه الأهلي المصري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس العالم للأندية 2022.

وشهدت قائمة مدرب الأزرق البرتغالي "جارديم" عددًا من التغييرات على تشكيلة بطل آسيا, التي شهدت الظهور الأول لحارس المرمى الدولي "محمد العويس".

وضمت قائمة جارديم العناصر التالية في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد العويس.

ظهير أيمن: سعود عبد الحميد.

قلب دفاع: جانغ هيون سو.

قلب دفاع: متعب المفرج.

ظهير أيسر: ياسر الشهراني.

محور: غوستافو كويلار.

محور: محمد كنو.

وسط: ماتيوس بيريرا.

وسط أيمن: آندري كاريلو.

وسط أيسر: سالم الدوسري.

مهاجم: موسى ماريغا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:38 PM

في الظهور الأول "للعويس" .. تعرف على قائمة الهلال أمام الأهلي المصري

في مباراة "برونزية" كأس العالم للأندية

A A A
أحمد سرور - الرياض
18
2,758

كشف نادي الهلال عن تشكيلة فريقه الكروي الأول الأساسية التي ستواجه الأهلي المصري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس العالم للأندية 2022.

وشهدت قائمة مدرب الأزرق البرتغالي "جارديم" عددًا من التغييرات على تشكيلة بطل آسيا, التي شهدت الظهور الأول لحارس المرمى الدولي "محمد العويس".

وضمت قائمة جارديم العناصر التالية في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد العويس.

ظهير أيمن: سعود عبد الحميد.

قلب دفاع: جانغ هيون سو.

قلب دفاع: متعب المفرج.

ظهير أيسر: ياسر الشهراني.

محور: غوستافو كويلار.

محور: محمد كنو.

وسط: ماتيوس بيريرا.

وسط أيمن: آندري كاريلو.

وسط أيسر: سالم الدوسري.

مهاجم: موسى ماريغا.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

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