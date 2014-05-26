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روسيا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا

تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "رويترز"، أن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه جرى إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها؛ كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قاذفات القنابل، التي وصلت في الآونة الأخيرة، ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنّت منها ضربات جوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا
سبق

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "رويترز"، أن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه جرى إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها؛ كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قاذفات القنابل، التي وصلت في الآونة الأخيرة، ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنّت منها ضربات جوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:25 PM

روسيا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا

تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,358

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "رويترز"، أن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه جرى إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها؛ كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قاذفات القنابل، التي وصلت في الآونة الأخيرة، ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنّت منها ضربات جوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

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