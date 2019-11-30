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تصرُّف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث وتم إيقاف الموظف عن العمل

بعدما قدمت له كوبًا من القهوة علقت عليه ورقة كُتب فيها: "خنزير"، في تصرُّف وُصف بـ"الفعل المشين"؛ تقدمت شركة "ستاربكس" باعتذار لأحد رجال الشرطة الأمريكيين.

وفي صباح يوم عيد الشكر، قرّر أحد ضباط شرطة أوكلاهوما أن يقوم بشيء لطيف لزملائه الذين يعملون معه خلال يوم الإجازة، فذهب إلى متجر "ستاربكس" لشراء خمسة أكواب من القهوة.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فوجئ الشرطي بالتعليق الذي وضعه موظف المتجر على أحد الكؤوس؛ حيث كتب: "شوكولاتة ساخنة فنتي: خنزير".

وقام رئيس قسم شرطة كيفر، جوني أومارا، بالاتصال بمتجر "ستاربكس" في مدينة غلينبول التابعة لمقاطعة تلسا في أوكلاهوما، وقدم شكوى بحق الموظف.

وقال أومارا: "ما يزعجني هو عدم الاحترام المطلق والكامل لضابط الشرطة الذي يقوم بدوريات في مدينته الصغيرة، بدلًا من العودة إلى المنزل والجلوس مع عائلته والاستمتاع بتناول وجبة ومشاهدة لعبة كرة قدم".

ووصف ممثل "ستاربكس" جوري مينديز، ما حدث بأنه "غير مقبول على الإطلاق ولا يمثل التقدير العميق الذي نبديه تجاه الضباط الذين يعملون للحفاظ على أمان مجتمعاتنا".

وأضاف مينديز: "نأسف بشدة للضابط الذي ينفذ القانون على الموقف الذي عانى منه"، مشيرًا إلى أن الشركة تواصلت مباشرة مع الضابط المعني.

وأوضح مينديز أن الشركة فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث، وتم إيقاف الموظف عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

ستاربكس

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تصرُّف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي
سبق

بعدما قدمت له كوبًا من القهوة علقت عليه ورقة كُتب فيها: "خنزير"، في تصرُّف وُصف بـ"الفعل المشين"؛ تقدمت شركة "ستاربكس" باعتذار لأحد رجال الشرطة الأمريكيين.

وفي صباح يوم عيد الشكر، قرّر أحد ضباط شرطة أوكلاهوما أن يقوم بشيء لطيف لزملائه الذين يعملون معه خلال يوم الإجازة، فذهب إلى متجر "ستاربكس" لشراء خمسة أكواب من القهوة.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فوجئ الشرطي بالتعليق الذي وضعه موظف المتجر على أحد الكؤوس؛ حيث كتب: "شوكولاتة ساخنة فنتي: خنزير".

وقام رئيس قسم شرطة كيفر، جوني أومارا، بالاتصال بمتجر "ستاربكس" في مدينة غلينبول التابعة لمقاطعة تلسا في أوكلاهوما، وقدم شكوى بحق الموظف.

وقال أومارا: "ما يزعجني هو عدم الاحترام المطلق والكامل لضابط الشرطة الذي يقوم بدوريات في مدينته الصغيرة، بدلًا من العودة إلى المنزل والجلوس مع عائلته والاستمتاع بتناول وجبة ومشاهدة لعبة كرة قدم".

ووصف ممثل "ستاربكس" جوري مينديز، ما حدث بأنه "غير مقبول على الإطلاق ولا يمثل التقدير العميق الذي نبديه تجاه الضباط الذين يعملون للحفاظ على أمان مجتمعاتنا".

وأضاف مينديز: "نأسف بشدة للضابط الذي ينفذ القانون على الموقف الذي عانى منه"، مشيرًا إلى أن الشركة تواصلت مباشرة مع الضابط المعني.

وأوضح مينديز أن الشركة فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث، وتم إيقاف الموظف عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:45 AM

تصرُّف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث وتم إيقاف الموظف عن العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما قدمت له كوبًا من القهوة علقت عليه ورقة كُتب فيها: "خنزير"، في تصرُّف وُصف بـ"الفعل المشين"؛ تقدمت شركة "ستاربكس" باعتذار لأحد رجال الشرطة الأمريكيين.

وفي صباح يوم عيد الشكر، قرّر أحد ضباط شرطة أوكلاهوما أن يقوم بشيء لطيف لزملائه الذين يعملون معه خلال يوم الإجازة، فذهب إلى متجر "ستاربكس" لشراء خمسة أكواب من القهوة.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فوجئ الشرطي بالتعليق الذي وضعه موظف المتجر على أحد الكؤوس؛ حيث كتب: "شوكولاتة ساخنة فنتي: خنزير".

وقام رئيس قسم شرطة كيفر، جوني أومارا، بالاتصال بمتجر "ستاربكس" في مدينة غلينبول التابعة لمقاطعة تلسا في أوكلاهوما، وقدم شكوى بحق الموظف.

وقال أومارا: "ما يزعجني هو عدم الاحترام المطلق والكامل لضابط الشرطة الذي يقوم بدوريات في مدينته الصغيرة، بدلًا من العودة إلى المنزل والجلوس مع عائلته والاستمتاع بتناول وجبة ومشاهدة لعبة كرة قدم".

ووصف ممثل "ستاربكس" جوري مينديز، ما حدث بأنه "غير مقبول على الإطلاق ولا يمثل التقدير العميق الذي نبديه تجاه الضباط الذين يعملون للحفاظ على أمان مجتمعاتنا".

وأضاف مينديز: "نأسف بشدة للضابط الذي ينفذ القانون على الموقف الذي عانى منه"، مشيرًا إلى أن الشركة تواصلت مباشرة مع الضابط المعني.

وأوضح مينديز أن الشركة فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث، وتم إيقاف الموظف عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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