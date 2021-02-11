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كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

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كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة
سبق

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:31 AM

كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

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